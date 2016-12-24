Житель Саранска проведет в колонии 7 лет за покушение на сбыт мефедрона

Суд в Мордовии признал 29-летнего жителя Саранска виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков и определил фигуранту уголовного дела меру наказания.

Как сообщает МВД по РМ, преступная деятельность молодого человека была пресечена сотрудниками УНК в феврале этого года. В ходе расследования было установлено, что житель Саранска извлек из тайника в Ленинском районе мефедрон общей массой более 39 граммов с целью дальнейшего сбыта мелкими дозами. В последующем он расфасовал часть наркотика по сверткам.

В ходе личного досмотра и обследования жилища задержанного оперативники обнаружили и изъяли наркотическое средство, а также упаковочный материал, весы, изоленту, пустые зип-пакеты и мобильные телефоны.

В отношении осужденного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.