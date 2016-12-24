Минэкономики Мордовии продолжает прием заявок на поддержку проектов по развитию туристической инфраструктуры

В рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году Мордовии из федерального бюджета предоставлена единая субсидия в размере 30 миллионов рублей.

Эти средства будут направлены на государственную поддержку новых туристических инициатив. Минэкономики РМ объявлен соответствующий конкурс по трем направлениям:



1) создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок. Максимальный размер субсидии – 5 000 000 рублей (уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии)

2) разработка новых туристических маршрутов. Максимальный размер субсидии – 5 000 000 рублей (уровень софинансирования не установлен)

3) приобретение туристического оборудования. Максимальный размер субсидии – 2 000 000 рублей (уровень софинансирования - не менее 100 % от объема запрашиваемой суммы субсидии).

До окончания приема остается 5 дней – направить заявки можно до 18:00 часов 27 июля.

На поддержку в этом году претендуют индивидуальные предприниматели и юридические лица кроме государственных и муниципальных учреждений.

Порядок конкурсного отбора доступен по ссылке. Заявка формируется в электронном виде по этой ссылке.