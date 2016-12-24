В Мордовии подвели итоги акции «Монетная неделя»

Во время всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила при поддержке Банка России, жители Мордовии вернули в обращение монеты на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Граждане приносили в банки монеты всех номиналов, но чаще всего – 10-рублевые монеты (около 45 тысяч штук) и монеты номиналом 1 и 2 рубля (свыше 35 тысяч и 30 тысяч штук соответственно). Всего за две недели акции жители Мордовии принесли 151 тысячу монет, что почти в три раза больше, чем в прошлом году.

«В расчетах монеты используются наравне с банкнотами, но довольно часто они выходят из оборота, оседая у граждан. Такие акции помогают вернуть монеты в банки и сократить затраты на их изготовление», – отметил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Иванов.

В целом по стране граждане принесли в банки более 31 миллиона монет на сумму 135 миллионов рублей.