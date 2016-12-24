В Мордовском заповеднике выявили и потушили пожар на сопредельной территории

Репортер

Как сообщается, 21 июля около пяти часов вечера камер видеонаблюдения Мордовского заповедника зафиксировали дым и очаг возгорания. Он находился в 6 км от границы заповедника. Информация была передана в ЕДДС Темниковского района.

На место пожара оперативно выехала группа огнеборцев «Заповедной Мордовии», которая провела оценку обстановки и препроводила для полной ликвидации пожара лесную охрану Минилесхоза РМ.

Очаг возгорания находился на землях сельскохозяйственного назначения. Вероятной причиной могла стать молния - в это время здесь проходил грозовой фронт. Силами двух организаций пожар был ликвидирован.

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