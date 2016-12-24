Жители Мордовии могут выбрать «Культурную столицу 2026»

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26 самобытных российских городов участвуют в конкурсе «Культурная столица 2026 года». Которому из них достанется это почётное звание, решают жители нашей страны.
Принять участие в народном голосовании может каждый, у кого подтверждена учетная запись на «Госуслугах». Отдать свой голос можно до 1 декабря.
Перечень городов на звание «Культурная столица 2026 года» сформирован на основании официальных заявок. Саранска в списке для голосования нет, но можно выбрать любой понравившийся город.
Как проголосовать?
• войдите на Платформу обратной связи по ссылке: vk.cc/cysfXD
• выберите до пяти населенных пунктов из списка
• нажмите кнопку «Отправить»
• появится уведомление, что ваш голос учтён.
Конкурс впервые прошёл в 2023 году и стал отличным стимулом для развития регионов. Победителями прошлого года стали Нижний Новгород и Грозный, которые получили возможность ярко представить свой социально-экономический потенциал на федеральном уровне.
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В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет