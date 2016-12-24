В Саранске двое водителей погибли в ДТП со световыми опорами

21 июля в Мордовии зафиксировали два печальных дорожных инцидента, в которых смертельные травмы получили водители двух транспортных средств – мотоцикла и внедорожника.

По информации Госавтоинспекции республики, в 05:53 на ул. Волгоградская 39-летний мужчина за рулем мотоцикла «NT 250» без государственных регистрационных знаков, по предварительным данным, проявил невнимательность и не справился с управлением - мотоцикл врезался в световую опору.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, взята кровь на анализ. Отмечается, что в этом году он пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения и дважды за нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов.

Спустя несколько часов в Саранске на ул. Полежаева 69-летний мужчина за рулем автомобиля «Шевроле Нива», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на световую опору. Водитель внедорожника от полученных травм также скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, взята кровь на анализ.