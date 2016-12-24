В Мордовии пожилой велосипедист утонул в сельском ручье

Репортер

По информации Следственного комитета по РМ, в Зубово-Полянском районе организована процессуальная проверка по факту гибели мужчины.

Тело погибшего в минувшее воскресенье в 22 часа 30 минут было обнаружено в воде у мостика через ручей в селе Жуковка. Рядом находился принадлежащий ему велосипед. Сообщение в правоохранительные органы поступило от местной  жительницы.

В СК отмечают, что при осмотре места происшествия и тела погибшего признаков, указывающих не насильственный характер смерти, не обнаружено.  

В МЧС сообщают, что печальная участь постигла мужчину 1962 года рождения.

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