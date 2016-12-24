К негодной воде саранских прудов добавились еще и плохие пробы почвы (песка)

Управление Роспотребнадзора по РМ продолжает осуществлять мониторинг за состоянием водных объектов, используемых в рекреационных целях.

В черте Саранска постановлением городской Администрации определены места массового отдыха населения на четырех водных объектах - «Зеленая роща», «Лесное озеро», «Луховское водохранилище» и водоем у стадиона «Старт».

По результатам проведенного Управлением Роспотребнадзора по РМ мониторинга качества воды и почвы (песка) водоемов установлено, что пробы воды из водоемов «Лесное озеро» и у стадиона «Старт», а также воды и почвы (песка) водоемов «Луховское водохранилище» и «Зеленая роща» не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям.



На водоемах, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам, купаться запрещено. Рядом с водными объектами установлены соответствующие знаки.