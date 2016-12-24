В Мордовии внедрен безбумажный электронный документооборот

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» национального проекта «Цифровая экономика» в Мордовии реализуются мероприятия по развитию межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства, в том числе в части осуществления «безбумажного» юридически значимого документооборота.

Так, СЭД «Дело» внедрена в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления республики, а также в их подведомственных учреждениях. Всего более чем в 1150 организациях. Периодически для сотрудников проводится обучение по работе с СЭД «Дело». Для бесперебойной работы ежегодно осуществляется авторское и техническое сопровождение.

Кроме того, все исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Мордовии, а также МФЦ, в том числе территориально обособленные структурные подразделения, подключены к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия. В рамках развития региональной СМЭВ также ежегодно проводятся работы по авторскому и техническому сопровождению информационных систем, входящих в состав электронного правительства Республики Мордовия.

В 2024 году проведены работы по обновлению вида сведений с версии 2.5. к версии 2.6. регионального модуля АИС «Система исполнения услуг» для организации взаимодействия с Государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей. В настоящее время проводятся работы по модернизации АИС «Система исполнения услуг» в части создания новых видов сведений СМЭВ 3.х, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг.