Предпринимателей Мордовии научат создавать короткие видео-«REELS»

Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывают поддержку предпринимателям Мордовии. Так, благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» представители регионального бизнеса могут принять участие в бесплатном мастер-классе по созданию коротких видео-«REELS».

Услуга доступна для субъектов МСП и самозанятых, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в Мордовии. Видео-«REELS» имеют огромный потенциал для продвижения малого бизнеса:

- Они захватывают внимание потенциальных клиентов быстрее, чем статичные изображения или текст

- Видео-контент обычно вызывает больший отклик у аудитории, поскольку позволяет передать информацию более эмоционально и динамично

- С помощью «REELS» можно креативно и наглядно показать особенности продукта или услуги, что поможет потенциальным клиентам лучше понять их ценность

- Качественные и интересные видеоролики создают позитивное впечатление о бренде у аудитории, повышают узнаваемость.

- Видео-контент часто распространяется быстрее и шире в социальных сетях, что увеличивает охват аудитории.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/3BzGrw. Мастер-класс пройдет 24 июля по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14. Начало в 11:00.

Подробности по телефону горячей линии центра: 24-77-77.