«Вебер» выяснил, насколько граждане нашей страны верят в легкие способы заработка

В онлайн-пространстве стремительно набирает популярность игра Hamster Kombat. За несколько месяцев кликер привлек миллионы пользователей, которые копят виртуальные монеты в приложении и, возможно, надеются на получение реального дохода. В чем секрет успеха нашумевшего Hamster Kombat, зачем люди используют онлайн-игру, и есть ли необходимость в ее запрете, спросил «Вебер» у россиян.

73% россиян не верят в существование легких способов заработка. Столько же опрошенных считают, что чем проще способ заработка, тем он более рискованный. Не разделяют это мнение 15% граждан.

О криптовалюте на сегодняшний день знают или слышали 95% россиян (чаще это мужчины и молодежь от 18 до 34 лет). Среди осведомленных о криптовалюте 29% говорят, что с помощью цифровой валюты можно заработать реальные деньги, а 23% людей исключают возможность такого заработка и считают операции с криптовалютой обманом. Среди тех, кто считает, что с помощью криптовалюты можно заработать, большинство опрошенных (85%) убеждены, что для этого необходимы специальные знания.

На сегодняшний день в Hamster Kombat играют 5% россиян (чаще пользователями онлайн-игры являются молодые люди от 18 до 34 лет), при этом каждый день «тапают хомяка» 2% граждан. 3% опрошенных говорят, что пробовали использовать приложение, но не делают этого сейчас, а 13% признаются, что игроки есть в их окружении.

36% россиян считают, что Hamster Kombat и другие подобные игры нужно запретить. Наиболее часто такой позиции придерживаются женщины (41%), опрошенные старше 55 лет (46%) и те, кто слышал об игре впервые (42%). А 28% респондентов идею запрета не поддерживают, чаще это молодежь от 18 до 34 лет (52%).

При этом большинство россиян считают необходимым введение возрастных ограничений для подобных приложений. 53% респондентов выступают за то, чтобы использовать Hamster Kombat и другие похожие игры могли люди старше 18 лет. Чаще об этом говорят женщины (62%), опрошенные старше 55 лет (62%) и те, кто слышал об игре впервые (59%). Не согласны с этой позицией 21% граждан.

Интересно: Отвечая на вопрос о том, что означает выражение «тапать хомяка», не знакомые с ним опрошенные озвучили несколько собственных вариантов. 6% граждан предположили, что речь идет о вымогательстве и грабеже, а 5% решили, что тапать – значит мучить грызуна.