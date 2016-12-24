В Мордовии пожилой мужчина утонул во время рыбалки

Как сообщает МЧС по РМ, в реке Алатырь в селе Тургенево Ардатовского района утонул мужчина 1954 года рождения. Во время рыбалки его лодка перевернулась, любитель рыбной ловли не смог выплыть. Из акватории реки его тело было извлечено сотрудниками полиции.

Отметим, что в Мордовии это уже вторая гибель рыбака на этой неделе. Ранее трагедия произошла в Большеберезниковском районе.

Здесь 58-летний мужчина с тремя товарищами рыбачил на реке в селе Симкино. Первый раз всей компании удалось благополучно перейти водоем вброд. Пройдя около километра вниз по течению, мужчины предприняли вторую попытку достичь противоположного берега.

Мелкое на первый взгляд место сменилось большой глубиной. Один из рыбаков не смог выбраться из воды.