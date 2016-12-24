В Мордовии сотрудники Росгвардии за прошедшую неделю изъяли 6 единиц оружия

Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Мордовия за прошедшую неделю выявлено 1 нарушение правил оборота гражданского оружия, изъяты 6 единиц зарегистрированного гражданского оружия, 5 штук патронов.

За нарушения законодательства о частной охранной деятельности к административной ответственности привлечены 10 работников частных охранных организаций.

Рассмотрены 139 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии напоминает, что для перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия граждане предоставляют заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия разрешения. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия влечет за собой привлечение к административной ответственности.