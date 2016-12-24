В Мордовии 32-летний водитель квадроцикла совершил травматический кульбит на дороге

По информации Госавтоинспеции республики, 18 июля в Ардатовском районе в 20:00 на автодороге «Комсомольский - Атяшево - Ардатов» 32-летний водитель квадроцикла «Стелс» не справился с управлением техникой - квадроцикл опрокинулся на проезжей части дороги, после чего съехал в правый кювет по ходу движения.

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в Ардатовскую районную больницу. На него составили административные протоколы за употребление спиртного после ДТП, управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке, езду без мотошлема и без полиса ОСАГО.