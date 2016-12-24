В Саранске специалисты Росприроднадзора приступили к проверке предприятия «Мордовбитум»

Инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия приступили к проведению внеплановой выездной проверки ООО «Мордовбитум». Ранее эту проверку согласовала прокуратура РМ.

Как отмечают в ведомстве, в отношении данного предприятия в надзорные органы поступают многочисленные обращения. Жители Саранска жалуются на крайне неприятный специфический запах, исходящий со стороны производства.



Основным видом деятельности ООО «Мордовбитум» является производство битуминозных смесей. Предприятие находится непосредственно в городской черте, до ближайшей жилой застройки немногим более 300 метров. Количество жалоб увеличилось с наступлением летнего сезона. Они поступают уже не только от жителей близлежащих домов, но и из других районов.



Инспекторы ведомства проводят осмотр территории предприятия, изучают экологическую документацию, совместно со специалистами лаборатории ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» будет произведен необходимый отбор проб компонентов окружающей среды.



Данная проверка позволит подтвердить или опровергнуть причастность предприятия к ухудшению качества воздуха и выявить возможные нарушения.