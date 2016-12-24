В Мордовии утонул еще один мужчина

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Как сообщает МЧС по РМ, 19 июля из акватории реки Мокша в городе Темников в 10 часов 20 минут сотрудником ГИМС МЧС России совместно с представителями МВД было извлечено тело мужчины 1978 г.р.
Известно, что накануне он с товарищем отдыхал у водоема. Один из мужчин ушел домой пораньше, второй остался купаться и дальше. Итог этих заплывов оказался фатальным.
МЧС по РМ напоминает об основных правилах безопасности на водоемах:
- выбирайте для отдыха только оборудованные места
- не купайтесь в незнакомых и непроверенных местах
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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