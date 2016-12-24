В Мордовии утонул еще один мужчина

Как сообщает МЧС по РМ, 19 июля из акватории реки Мокша в городе Темников в 10 часов 20 минут сотрудником ГИМС МЧС России совместно с представителями МВД было извлечено тело мужчины 1978 г.р.

Известно, что накануне он с товарищем отдыхал у водоема. Один из мужчин ушел домой пораньше, второй остался купаться и дальше. Итог этих заплывов оказался фатальным.

МЧС по РМ напоминает об основных правилах безопасности на водоемах:

- выбирайте для отдыха только оборудованные места

- не купайтесь в незнакомых и непроверенных местах

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.