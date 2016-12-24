В МВД по РМ пополнился парк служебного автотранспорта

Новые рубежи
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Министр внутренних дел по Республике Мордовия Юрий Поляков вручил ключи от закрепленного за подразделениями нового служебного автотранспорта. Распоряжением руководителя ведомства новая автомобильная техника распределена между территориальными органами и подразделениями Министерства.
В информации МВД по РМ сообщается куда поступит новый автотранспорт. Девять автомобилей ГАЗ, УАЗ «Патриот», автобус особого малого класса, грузопассажирский автомобиль «Соболь» направят в дежурную часть МВД, отдельный батальон патрульно-постовой службы УМВД России по го Саранск, Центр хозяйственного и сервисного обслуживания МВД, Управление по вопросам миграции, оперативный отдел, а также в межмуниципальный отдел полиции «Краснослободский» и отдел полиции по Зубово-Полянскому району.
Юрий Поляков проверил укомплектованность автомобильной техники, призвал личный состав бережно относиться к транспорту и выразил уверенность, что новые служебные автомобили позволят сотрудникам полиции быстрее и качественнее реагировать на заявления и обращения граждан.
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