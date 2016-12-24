В МВД по РМ пополнился парк служебного автотранспорта

Министр внутренних дел по Республике Мордовия Юрий Поляков вручил ключи от закрепленного за подразделениями нового служебного автотранспорта. Распоряжением руководителя ведомства новая автомобильная техника распределена между территориальными органами и подразделениями Министерства.

В информации МВД по РМ сообщается куда поступит новый автотранспорт. Девять автомобилей ГАЗ, УАЗ «Патриот», автобус особого малого класса, грузопассажирский автомобиль «Соболь» направят в дежурную часть МВД, отдельный батальон патрульно-постовой службы УМВД России по го Саранск, Центр хозяйственного и сервисного обслуживания МВД, Управление по вопросам миграции, оперативный отдел, а также в межмуниципальный отдел полиции «Краснослободский» и отдел полиции по Зубово-Полянскому району.

Юрий Поляков проверил укомплектованность автомобильной техники, призвал личный состав бережно относиться к транспорту и выразил уверенность, что новые служебные автомобили позволят сотрудникам полиции быстрее и качественнее реагировать на заявления и обращения граждан.