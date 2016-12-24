В Мордовии бывший сельский чиновник осужден за махинацию с земельным участком

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность бывшего главы Смольненского сельского поселения Ичалковского района, причастного к мошенничеству.

Установлено, что в 2016 году тогда еще действующий глава сельского поселения незаконно оформил на своего отца земельный участок. Сельский чиновник располагал сведениями о свободной земле на территории муниципального образования. Он изготовил датированные 2001 годом фиктивные документы о предоставлении его отцу якобы для ведения подсобного хозяйства земельного участка площадью 0,10 га в постоянное (бессрочное) пользование.

В последующем на основании указанных документов участок был оформлен в собственность. В результате противоправных действий главы поселения, его родственником фактически было приобретено право на чужое имущество, при этом Администрации Ичалковского района был причинен ущерб на сумму 139 тысяч рублей.

На основании собранных УФСБ материалов было расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Приговором Ичалковского районного суда фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, с назначением наказания в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.