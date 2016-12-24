Президент России отметил трудовые успехи троих жителей Мордовии

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Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден:

-  фрезеровщик акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» Олег Федорович Кильдишов.

Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:

- главному лесничему государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Виндрейское территориальное лесничество» Федору Петровичу Зайцеву

- фрезеровщику публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» Андрею Анатольевичу Колдину.

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