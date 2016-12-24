Президент России отметил трудовые успехи троих жителей Мордовии

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награжден:
- фрезеровщик акционерного общества «Рузаевский завод химического машиностроения» Олег Федорович Кильдишов.
Благодарность Президента Российской Федерации объявлена:
- главному лесничему государственного казенного учреждения Республики Мордовия «Виндрейское территориальное лесничество» Федору Петровичу Зайцеву
- фрезеровщику публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» Андрею Анатольевичу Колдину.
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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