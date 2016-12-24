В Саранске двум участникам СВО из числа детей-сирот вручили ключи от квартир

По информации прокуратуры РМ, двое участников СВО из Саранска в свое время были включены в список на предоставление жилых помещений по закону об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но Администрация Саранска долгое время соответствующих мер не принимала.

Прокурор Октябрьского района направил в суд исковые заявления о возложении на орган местного самоуправления обязанности обеспечить сирот, принимавших участие в специальной военной операции, жильем с учетом их преимущественного права в соответствии с законодательством.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства молодым людям были предоставлены благоустроенные жилые помещения. 18 июля они получили ключи от своих новых квартир.