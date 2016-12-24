В Мордовии пройдет Межрегиональная реконструкция «На безымянной высоте»

Новые рубежи
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
20 июля на территории стрельбища села Атемар Лямбирского района состоится Межрегиональная реконструкция «На безымянной высоте». Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной войны. Участники восстановят события, произошедшие в 1943 году на высоте, расположенной в бессейне рек Крынка и Миус - кургане «Саур-Могила», где погибли 23 238 солдат и офицеров 5-й ударной армии.
В реконструкции примут участие более 300 человек. Это представители патриотических организаций и объединений Мордовии, а также реконструкторы из Республики Татарстан, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей.
В рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки, выставки, а также будет организована военно-полевая кухня.
Принять участие могут все желающие. Начало в 14:00. Вход свободный.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии зафиксирован самый большой рост экономики за последние девять лет
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»