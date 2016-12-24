В Мордовии пройдет Межрегиональная реконструкция «На безымянной высоте»

20 июля на территории стрельбища села Атемар Лямбирского района состоится Межрегиональная реконструкция «На безымянной высоте». Мероприятие направлено на сохранение исторической памяти о подвиге Советского народа в годы Великой Отечественной войны. Участники восстановят события, произошедшие в 1943 году на высоте, расположенной в бессейне рек Крынка и Миус - кургане «Саур-Могила», где погибли 23 238 солдат и офицеров 5-й ударной армии.

В реконструкции примут участие более 300 человек. Это представители патриотических организаций и объединений Мордовии, а также реконструкторы из Республики Татарстан, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областей.

В рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки, выставки, а также будет организована военно-полевая кухня.



Принять участие могут все желающие. Начало в 14:00. Вход свободный.