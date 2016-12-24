Бизнес-десант посетил Ромодановский и Лямбирский районы

Третий год в Мордовии в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» реализуется информационный проект «Бизнес-десант», организаторами которого выступают Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес».

Проект стал весьма востребованным среди предпринимательского сообщества Мордовии. Заинтересованные в развитии бизнеса граждане посещают встречи, на которых получают информацию о государственной поддержке, новых возможностях и инструментах работы.

На этой неделе команда «Бизнес-десанта» посетила Ромодановский и Лямбирский районы. В ходе встречи предпринимателям подробно рассказали о социальном контракте, системе быстрых платежей и сервисе «наличные на кассе», грантовой поддержке для молодых и социальных предпринимателей, оказали юридические и правовые консультации.

Выездные мероприятия «Бизнес-десанта» в муниципальные районы на регулярной основе позволяют своевременно реагировать на запросы бизнеса, а также информировать предпринимателей, как действующих, так и потенциальных, о мерах государственной поддержки. Этот важный проект для Мордовии будет продолжен.

Жители муниципалитетов являются активными пользователями услуг господдержки, которые оказывает Центр «Мой бизнес». Так, в Ромодановском и Лямбирском районах в 2023 году финансовые услуги были оказаны 14 индивидуальным предпринимателям. В общей сложности они получили более 23 млн. рублей на развитие бизнеса. С начала 2024 года льготным финансированием воспользовались 6 субъектов МСП на сумму более 13 млн. рублей.

Особый интерес предпринимателей всегда вызывают нефинансовые услуги, предлагаемые Центром «Мой бизнес»: «Выход на электронные торговые площадки», «Подключение и настройка программного обеспечения для электронной отчетности», «Полиграфия», «Регистрация товарного знака», «Запуск рекламы в ВК», «Изготовление сувенирной продукции» и многое другое. Эти услуги помогают предпринимателям расширить свои возможности и повысить эффективность бизнеса.

Узнать подробнее о встрече, записаться на консультацию или обратиться за получением услуг можно по телефону «горячей линии» Центра «Мой бизнес» 24-77-77 или по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 14.