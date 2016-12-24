Ученые МГУ им. Н.П.Огарева создали строительный материал на основе отходов многослойной упаковки

Ученые Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарева разработали полимерную композицию, в состав которой входит вторичный полиэтилен и отходы многослойной упаковки TetraPak (многослойная упаковка продуктов из картона, фольги и полиэтилена). Представленный материал будет интересен предприятиям строительной области и мебельного производства и может использоваться для создания напольных и стеновых покрытий, тротуарной плитки, мебельных фасадов и перегородок.

По сравнению с аналогами разработка обладает улучшенными упруго-прочностными характеристиками и обеспечивает снижение себестоимости в 2-3 раза благодаря повторному использованию отходов.

«Для изготовления материала производится плавление полиэтилена низкого давления при температуре 150°C. Затем вводятся измельченные отходы упаковки TetraPak с размером частиц менее 400 мкм и смешиваются с полиэтиленом. Полученная смесь выгружается в лоток и охлаждается до комнатной температуры», – прокомментировал к.т.н., доцент кафедры механизации переработки сельскохозяйственной продукции института механики и энергетики Антон Кузьмин.

В настоящий момент для переработки многослойной упаковки TetraPak исследователи прибегают к сложным технологиям, разделяющим ее на алюминий, картон и полиэтилен. Способ ученых МГУ им. Н.П. Огарева является более доступным и простым и сможет значительно облегчить процесс эксплуатации данного вида отходов.

«Использование вторичного сырья является одним из шагов в сторону снижения затрат на производство, эффективного потребления ресурсов и улучшения экологической обстановки. Так, например, изобретение ученых нашего вуза может быть использовано для производства изделий инженерно-технического назначения, что позволит создать условия для осознанной эксплуатации полиэтилена и упаковок TetraPak», – отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.

Работа выполнена в рамках стратегического проекта «Материалы нового поколения и энергосбережение» программы «Приоритет 2030».