В Саранске на предприятии «Мордовбитум» проведут «атмосферную» проверку

Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Республике Мордовия обратилось в прокуратуру республики за согласованием проведения внеплановой выездной проверки деятельности ООО «Мордовбитум».

По результатам рассмотрения заявления прокуратурой республики проведение внепланового контрольного мероприятия согласовано.

Как отмечается в информации надзорного ведомства, летом жители Саранска периодически ощущают неприятный запах в воздухе. Данная проблема активно обсуждается в социальных сетях. Предположительно, причиной неприятного запаха является деятельность ООО «Мордовбитум», расположенного на ул. Севастопольская в Саранске.