В Мордовии еще один боец СВО получил ветеранское удостоверение

Как сообщает региональный филиал фонда «Защитники Отечества», житель Ромодановского района Олег Сироткин принимал участие в спецоперации в качестве добровольца. Служил на Луганском направлении, выполнял боевые задачи в районе населенного пункта Кременная.



Рядовой Сироткин состоял в батальоне материально-технического обеспечения, выполнял обязанности мастера по обслуживанию противотанковых установок. По окончанию срока контракта вернулся домой и был взят на персональное сопровождение филиала фонда «Защитники Отечества».



Социальный координатор Елена Митяйкина помогла демобилизованному бойцу решить вопрос с получением ветеранского удостоверения. Она связалась с республиканским военкоматом и сделала запросы в воинскую часть, в которой нес службу защитник.

Оттуда пришли подтверждающие документы, на основании которого военный комиссариат выдал Олегу Сироткину удостоверение.