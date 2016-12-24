Житель Саранска ездил с поддельным водительским удостоверением

В столице Мордовии за использование фальшивых водительских прав в суде будет держать ответ 34-летний местный житель – уроженец ближнего зарубежья. Об этом сообщает прокуратура РМ.

В декабре 2023 года в Саранске сотрудники ГИБДД остановили автомобиль марки «ВАЗ 2115» под управлением фигуранта дела. При проверке документов выяснилось, что его водительское удостоверение категории В, В1, С, С1, М является поддельным.

В ходе следствия было установлено, что мужчина проходил обучение в саранской автошколе. Сдав теоретичную часть экзамена в ГАИ, экзамен по вождению в городе он провалил, после чего решил пойти другим путем.

На сайте бесплатных объявлений житель Саранска увидел информацию, что за вознаграждение ему в другом регионе помогут «слепить» водительское удостоверение. Предоставив продавцу необходимые личные данные, в сентябре 2023 года он приобрел нужный документ у неизвестного лица за 50 тысяч рублей.

По инкриминируемой статье УК РФ обвиняемый в использовании фальшивых водительских прав может получить до 1 года лишения свободы.