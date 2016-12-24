Горячая линия фонда «Защитники Отечества» приняла почти 110 тысяч звонков

Она работает в России с февраля этого года. В среднем на линию поступает 700-900 звонков в сутки, меньше всего обращений приходится на выходные. Всего горячая линия приняла почти 110 тысяч звонков.

Наиболее частые вопросы касаются поиска родственников, заключения контрактов и условий службы, выплат и льгот, а также получения ветеранского удостоверения. Получить консультацию и помощь можно позвонив по номеру 117 (добавочный 1).

На горячую линию могут обратиться: уволенные с военной службы ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, защитники Донбасса, участники боевых действий в составе воинских формирований ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, семьи вышеперечисленных лиц, если те погибли при выполнении боевых задач, умерли после увольнения со службы от увечий или заболеваний, полученных в ходе СВО.

По-прежнему обратиться за помощью в фонд можно и очно: г. Саранск, ул. Полежаева, 113. Режим работы: понедельник-пятница, 9:00–18:00. Телефон: 8 (8342) 39-28-82.