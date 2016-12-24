В Мордовии двое браконьеров попали под уголовное преследование за незаконную ловлю рыбы

По информации МВД по РМ, 25-летний житель Саранска и его 51-летний знакомый из села Киржеманы стали фигурантами уголовного дела по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору».

В июне участковые уполномоченные полиции получили информацию о возможном факте незаконной ловли рыбы на реке Пикша, расположенной недалеко от села Наборные Сыреси. В ходе выезда на место полицейские застали двое мужчин, которые в нерестовый период с применением рыболовного бредня незаконно осуществляли добычу рыбы.

Браконьеры выловили 178 ротанов, 18 карасей и 11 плотвы. Сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей. По словам мужчин, рыбу они планировали использовать для личных нужд. Свою вину они признали полностью.

В качестве справки: ч.3 ст.256 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или даже лишения свободы на срок до пяти лет.