В Татарском Умысе ремонтируют сельский клуб

В с. Татарский Умыс Кочкуровского района Мордовии идет капитальный ремонт местного клуба. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Кирпичное одноэтажное здание сельского клуба построено еще в 1960 году. Здесь проводятся праздничные мероприятия, работают клубные формирования. Дом культуры помогает сохранять народные традиции, промыслы и ремесла.

К работам строители приступили в марте этого года. В настоящее время завершили ремонт кровли, заменили утеплитель, обшили потолок огнеупорным гипсокартоном. Также поменяли окна, оштукатурили и отшпаклевали внутренние стены, приступили к устройству полов из керамогранита, ремонту инженерных коммуникаций и отопительной системы. Завершается монтаж системы вентиляции. Кроме того, проводится утепление и оштукатуривание фасада.

Большая работа идет и в зрительном зале. Строители демонтировали старую сцену, на ее место установят новую. Зал планируется украсить национальным орнаментом в зелено-золотистых оттенках.

Обновленная материально-техническая база сельского клуба позволит применять новые формы работы, расширит спектр услуг, а значит, местные жители станут чаще посещать учреждение культуры.