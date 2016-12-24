Бренд одежды из Мордовии выходит маркетплейсы

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ совместно с Центром «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям Мордовии.

Один из примеров – руководитель компании по производству спортивных товаров Александр Ширяев. Центр «Мой бизнес» признал его лучшим предпринимателем по итогам 2023 года.

Бизнесмен оказывает поддержку участникам специальной военной операции, осуществляя для них пошив одежды, и трудоустраивает бывших заключенных, помогая в ресоциализации. В прошлом году Александр решил запустить производство повседневной одежды, проект оказался успешным. Вдохновившись региональным солярным знаком и колоритом Мордовии, компания разработала бренд, понятный и доступный современному поколению.

«Мы готовились к старту 3 месяца. За это время удалось разработать первые модели, подобрать качественные ткани и фурнитуру. Все товары прошли тест на износостойкость в соответствии с требованиями регламентирующих документов. Пока нашу продукцию можно приобрести только на маркетплейсе, но совсем скоро бренд появится и в розничных точках», - делится предприниматель.

Александр Ширяев является клиентом Центра «Мой бизнес» и регулярно пользуется его бесплатными услугами, в числе которых - выход на маркетплейсы, создание фотоконтента, участие в форуме «Лучшие в своем деле» и байерских показах.

Обратиться за мерами государственной поддержки и консультацией можно в Центр «Мой бизнес» по адресу: ул. Московская, 14. Телефон для справок: 24-77-77.