Управленцы из Мордовии стали выпускниками «Школы мэров»

В Москве подвели итоги обучения первого выпуска «Школы мэров». Программа развития муниципального кадрового управленческого резерва была разработана по поручению президента и реализована ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Началу обучения предшествовал многоступенчатый отбор, в ходе которого только на уровне глав субъектов Российской Федерации было отобрано 565 кандидатов. В результате был зачислен 161 слушатель. Среди них главы муниципалитетов, заместители глав, а также представители региональных органов власти и организаций. Обучающие модули проходили в 10 регионах-партнёрах.

В числе выпускников два жителя Мордовии, Руслан Батеряков – директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс», а также Александр Ломаткин – руководитель государственного казенного учреждения «Аппарат Общественной палаты» РМ.

На протяжении 8 месяцев участники знакомились с лучшими практиками муниципалитетов, чтобы в итоге вместе со своими муниципальными командами разработать и представить авторские управленческие решения.

Руслан Батеряков подготовил выпускной проект на тему повышения эффективности проведения технического обследования состояния жилого помещения и инженерных систем, а Александр Ломаткин представил работу на тему: «Совершенствование процесса рассмотрения обращений граждан и решения поставленных в них, а также выявленных в социальных сетях проблем».

Заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что муниципальное сообщество – это активные, небезразличные люди. Неслучайно сам термин «работа на муниципальной службе» так созвучен высокому смыслу «служение». Это настоящее служение людям, обществу, своей стране. Проекты, которые мы рассмотрели на итоговых презентациях, имеют прикладную ценность и могут стать эффективным инструментом повышения качества жизни в конкретных муниципалитетах.