Инвестиционные мошенники выманили у двух жителей Саранска более 3 миллионов рублей

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Махинаторы всех мастей продолжают находить в Мордовии доверчивых простаков, готовых поверить в стремительное обогащение на электронных торгах. Результат в абсолютном большинстве случаев оказывается прямо противоположным – потеря сбережений и огромные долги по кредитам.
По информации МВД по РМ, в дежурную часть саранского отдела полиции в один день с разницей в несколько минут обратились двое мужчин в возрасте 44-х и 53-х лет, которые лишились крупных сумм денег в результате мошенничества.
По словам потерпевших, они прельстились размещенной в интернете рекламой о высоких доходах при инвестировании. Жители Саранска решили воспользоваться шансом и оставили свои анкетные данные на инвестиционных платформах. Через некоторое время с ними связались брокеры, пообещавшие экспертное сопровождение сделок новых клиентов и стабильный высокий доход.
На протяжении нескольких недель мужчины перечисляли личные сбережение и взятые в кредит деньги на инвестиционные счета, якобы зарегистрированные на их имя. Когда же они захотели вывести полученную прибыль, им пояснили, что для закрытия счета надо выполнить ряд финансовых условий.
В дальнейшем под различными надуманными предлогами мошенники смогли убедить своих жертв внести на счета еще сотни тысяч рублей. В итоге, один из потерпевших лишился 1 миллиона 470 тысяч рублей, второй – 1 миллиона 782 тысяч рублей.
В настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела.
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