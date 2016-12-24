В Мордовии определили лучших судебных приставов

Ежегодно федеральное ведомство проводит конкурсы на звания «Лучший судебный пристав — исполнитель», «Лучший судебный пристав — дознаватель», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов», в которых принимают участие сотрудники ведомства со всей страны. Участники демонстрируют свои знания, умения и профессиональные навыки.

На первом этапе конкурса оцениваются качественные показатели работы за предыдущий год. На втором этапе судебные приставы показывают свои теоретические знания федеральных законов.

По информации Управления Федеральной службы судебных приставов по РМ, на региональном уровне лучшим судебным приставом-исполнителем стала Татьяна Ковалюк из Чамзинского района. Ирина Агапова из Рузаевского района была признана лучшей по линии розыска. Дмитрий Юртайкин стал лучшим судебным приставом-дознавателем, а Евгений Хохлов показал наилучшие результаты среди судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Следующий этап всероссийского конкурса пройдет в городе Кирове. Там победителей регионального уровня ожидают тестирования и практические задачи, на выполнение которых будет отведено ограниченное время.