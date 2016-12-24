В Мордовии пройдет Межрегиональный фестиваль народного творчества «Русская матрешка»

19 июля Ельниковский район отметит день рождения. В его рамках пройдет Межрегиональный многожанровый фестиваль народного творчества «Русская матрешка». Она не случайно стала лицом праздника. Во второй половине XX века Ельниковский деревообрабатывающий комбинат славился производством сувенирных матрешек, которые пользовались спросом среди соотечественников и зарубежных туристов.



В этом году здесь соберутся мастера декоративно-прикладного искусства и музыканты из районов республики и соседних регионов. В Парке культуры и отдыха разместится ярмарка народных промыслов и сладостей.



На спортивной площадке пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу. Для детей будут работать аттракционы и батуты. Все желающие смогут посетить Историко-краеведческий музей и недавно созданный этно-дворик, посмотреть фильмы в кинотеатре «Звезда».



Торжественная часть с чествованием тружеников, победителей муниципального конкурса по благоустройству сельских территории пройдет в 19:00. На эстраде Парка культуры и отдыха выступят артисты Нижегородской области, Краснослободского, Атюрьевского районов и местного Дома культуры.