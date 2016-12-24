Безопасность на дорогах Мордовии обеспечивает интеллектуальная транспортная система

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии обеспечивается сохранность автомобильных дорог и повышается их транспортная безопасность.

В настоящее время в республике построено 3 автоматических пункта весогабаритного контроля. В 2024 году на дороге «Обход г. Рузаевка» планируется установить еще одни. Это дорожное устройство позволяет взвешивать транспортное средство без участия оператора: определять его общую массу с грузом, нагрузку на оси и расстояние между ними.

Кроме того, на дорогах всех уровней увеличивается количество камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже установлено 239 комплексов, к концу 2024 года планируется увеличить их число до 242. В республике также работает 8 мобильных комплексов фотовидеофиксации. Все они включены в информационно-аналитическую систему ГИБДД СПО «Паутина».

В республике внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. Достигнут так называемый 1 уровень зрелости. В Центре управления дорожным движением размещена видеостена, с помощью которой специалисты анализируют дорожную обстановку на улично-дорожной сети.