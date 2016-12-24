Лицеист из Мордовии вошел в число призеров Международной школьной олимпиады

В Якутске завершилась 31-я Международная школьная олимпиада «Туймаада» им. М.А. Алексеева. Ее цель – выявить сильнейших школьников, продемонстрировавших лучшие решения задач по математике, физике, химии, информатике.

В этом году в интеллектуальном состязании приняли участие 234 школьника из разных регионов России, а также из Казахстана, Монголии, Румынии, Индонезии.



Авторами задач и экспертами олимпиады выступили известные в России члены жюри и методических комиссий олимпиад всероссийского и международного уровней: профессора, преподаватели, учителя, аспиранты, студенты вузов – призеры Международной олимпиады школьников «Туймаада» предыдущих лет.

Мордовию представлял выпускник 8 класса Республиканского лицея Михаил Капранов. Он соревновался с соперниками, которые были на год его старше. В течение двух дней участники решали оригинальные теоретические и экспериментальные задачи, условия которых были подготовлены на русском и английском языках.

По итогам олимпиады лицеисту из Мордовии удалось завоевать диплом 2 степени «Туймаады». Кроме того, Михаил показал лучший результат в теоретическом туре.