В Саранске в ходе операции «Нетрезвый водитель» сотрудники Госавтоинспекции выявили девять «профильных» нарушителей

Как отмечается, двое из пойманных водителей с признаками опьянения, совершили данное правонарушение повторно.

Так, к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде привлечен 35-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер». Утром 13 июля, двигаясь по переулку Чернышевского в Саранске, мужчина сначала не реагировал на требование сотрудников полиции об остановке, но спустя несколько метров был остановлен патрулем ДПС.

После прохождения медицинского освидетельствования у него было установлено состояние опьянения. В отношении гражданина составили административный материал за управление авто в нетрезвом виде, его автомашина была изъята и перемещена на специализированную стоянку.

В Госавтоинспекции республики обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части Госавтоинспекции 8(8342) 38-57-27 или 02.