На базе МГУ им. Н.П.Огарева создадут новое студенческое пространстве «ИТ-Пирамида»

О прошедшей рабочей встрече с Министром цифрового развития РМ Дмитрием Карасевым в телеграм сообщил Председатель Правительства Мордовии Дмитрий Поздняков.

«В рамках встречи обсудили создание нового студенческого пространства «ИТ-Пирамида» на базе МГУ им. Н.П. Огарёва. Это пространство станет местом, где студенты смогут получать знания и навыки в области информационных технологий».

Отметим, что идея проекта заключается в создании коворкинг-пространства, где студенты ИТ-направлений подготовки будут проходить стажировки, участвовать в различных активностях и работать над реальными задачами компаний-партнеров университета.