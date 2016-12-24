В службе занятости Мордовии матерям дошкольников помогают найти работу

С начала года в кадровые центры региона за помощью в трудоустройстве обратились 244 женщины, воспитывающие детей до семи лет. Более половины из них (129) нашли себе работу по различным специальностям - воспитатель, продавец, повар, пекарь, архивариус, менеджер и т.д.

Республиканская служба занятости помогает не только найти подходящую вакансию, но и получить востребованную специальность. С января центры занятости выдали соискательницам, воспитывающих детей дошкольного возраста, 69 направлений на профессиональное обучение. Карьерные консультанты адаптируют женщин к выходу на работу после длительного перерыва: помогают им составить резюме, подготовить ответы на самые популярные вопросы на собеседовании.

Соискательницы имеют возможность пройти тестирование, чтобы выбрать новую сферу деятельности или объективно оценить свои навыки и компетенции. Тренинги, деловые игры и индивидуальные консультации помогают выбрать правильную карьерную траекторию и преодолеть стрессовые ситуации.

Напомним, с вакансиями, подходящими для матерей с маленькими детьми, можно ознакомиться на общедоступном портале «Работа России» и в центрах занятости населения региона.