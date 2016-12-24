В Мордовии спасатели помогли мужчине выбраться из колодца

Репортер

Как сообщает Мордовская республиканская аварийно-спасательная служба, 16 июля около 8 часов утра на телефон оперативного дежурного поступило сообщение, что в селе Александровка Лямбирского района 47-летний мужчина упал в колодец.

Сотрудники службы незамедлительно выехали на вызов. На месте ЧП при помощи альпинистского снаряжения спасатели извлекли бедолагу из колодца на свет божий и передали его медикам скорой помощи.

Как отмечается, пострадавший от госпитализации отказался.

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