В Мордовии спасатели помогли мужчине выбраться из колодца

Как сообщает Мордовская республиканская аварийно-спасательная служба, 16 июля около 8 часов утра на телефон оперативного дежурного поступило сообщение, что в селе Александровка Лямбирского района 47-летний мужчина упал в колодец.



Сотрудники службы незамедлительно выехали на вызов. На месте ЧП при помощи альпинистского снаряжения спасатели извлекли бедолагу из колодца на свет божий и передали его медикам скорой помощи.



Как отмечается, пострадавший от госпитализации отказался.