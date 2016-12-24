В Мордовии семьи ветеранов СВО приглашают на сплав по Суре

Филиал фонда «Защитники Отечества» в республике совместно с командой плотоводцев «Сурские зори» организует очередной сплав по реке Сура. Он состоится 17 июля.



По информации организаторов, маршрут будет пролегать от села Большие Березники до села Тияпино Ульяновской области. В качестве средств передвижения предусмотрены байдарки и рафт.

В пути запланированы две остановки - на осетровой ферме и на пикник. В сплаве могут участвовать дети в возрасте от 6 лет. Всем участникам выдаются спасательные жилеты.



Выезд из Саранска - в 8.00 на автобусе. Запись осуществляется через социального координатора.



Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Мордовия: г. Саранск, ул. Полежаева, д. 113



Тел.: 8(8342)39-28-82.