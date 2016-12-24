Жителей Мордовии приглашают к участию в новом сезоне Всероссийского конкурса «Начни игру»

Стартовала регистрация на третий сезон проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс объединит участников в возрасте от 14 лет на треке «Создатель игр» и пройдет под девизом «Делай игры». Регистрационная форма доступна на платформе начниигру.рф до 14 октября 2024 года.

Трек «Создатель игр» – это верный путь от проработки идеи и создания команды до релиза игрового продукта и монетизации деятельности. Его результатом станут демоверсии компьютерных и мобильных игр, а также прототипы настольных игр.

«Третий сезон конкурса «Начни игру» будет полезен как для начинающих разработчиков, которые знакомы с основами разработки видео- и настольных игр, так и для опытных игровых специалистов, желающих заявить о себе инвесторам и работодателям. Мы ждем активную молодежь, которая готова менять мир своими полезными играми и видит свое будущее в игровой индустрии», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

За два сезона участниками Всероссийского конкурса «Начни игру» стали 602 жителя Мордовии, трое из них вошли в число финалистов.

Правила позволяют начать новую игровую разработку или прийти в третий сезон проекта «Начни игру» с уже готовой идеей. Создавать игры можно в соло-разработке или в команде до 10 человек, а если в команде открыты вакансии – к ним могут присоединиться самостоятельные специалисты.

Для того, чтобы выйти в финал «Начни игру», необходимо будет решить шесть обязательных заданий. Зарегистрироваться можно в любое время до 14 октября 2024 года, но подача заявки на конкурс в ближайшее время обеспечит доступ к уникальным образовательным программам и общению с экспертами игровой индустрии.

Еще одно новшество третьего сезона (помимо трека «Создатель игр») – это денежные призы. В качестве генерального спонсора Всероссийского конкурса «Начни игру» выступил банк ВТБ. Общий призовой фонд составит 1,6 млн рублей.