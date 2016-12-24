В России стартует новый нацпроект «Молодёжь и дети»

По словам заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, основная цель нацпроекта – реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной и социально ответственной личности.

Планируется привлечь в отечественную науку и образовательную сферу талантливых студентов из других стран – порядка 500 тыс. человек. Помимо этого, 100 передовых инженерных школ займутся подготовкой инженеров высшей квалификации.

«Президент России Владимир Путин поставил национальную цель – это реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов и воспитание патриотичной и социально ответственной личности. На ее достижение направлены инструменты нацпроекта. При его подготовке мы ориентировались на обратную связь от граждан – социологические опросы, отзывы и предложения, поступившие на портал Госуслуг», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Для того, чтобы у студентов, преподавателей и ученых были современные образовательные и исследовательские пространства для создания передовых технологий, в нашей стране построят 25 кампусов мирового уровня.



Нацпроект направлен на широкую аудиторию – это дети и молодежь всех возрастов. К 2030 году в России обновится более 35 тыс. школ и таким образом созданы комфортные условия для 6 млн учащихся.