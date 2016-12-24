Украденный в Рузаевке велосипед стоил жителю Нижнего Новгорода трех лет лишения свободы

Крайне неудачно для 39-летнего жителя Нижнего Новгорода закончилось вынужденное посещение Мордовии. Снятый в Рузаевке с поезда за дебош, он заработал уголовную статью еще и за кражу велосипеда.

По информации МВД по РМ, в мае этого года 37-летняя жительница Рузаевки сообщила в полицию об исчезновении ее велосипеда из подъезда жилого дома по улице Ленина. Вор перепилил удерживающий его трос.

В ходе выезда на место полицейские обнаружили перчатки, металлические пилки и трос замка. Вскоре был установлен и магазин, где злоумышленник приобрел инструмент. При просмотре записей с камер видеонаблюдения стало известно, что причастный к краже мужчина сдал велосипед в ломбард за 7 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале, откуда он планировал уехать домой. Им оказался 39-летний житель Нижнего Новгорода.

По словам мужчины, по пути следования из Самары в Нижний Новгород за дебош он был снят с поезда в Рузаевке. Каких-то значительных денежных средств у него было, поэтому он решил поправить положение за счет чужого имущества.

Зайдя в один из подъездов многоквартирного дома, он увидел на первом этаже закрепленный тросом велосипед. Злоумышленник направился в магазин, где приобрел два полотна для ножовки по металлу. С помощью них он перерезал трос велосипедного замка, после чего похитил транспортное средство. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 15 тысяч рублей.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о краже. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы c отбыванием в колонии-поселении.