В Саранске прошла презентация выставки, посвященной военным династиям Мордовии

В Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 гг. прошла презентация выставки «Времен связующая нить». Событие приурочено к Году семьи, Году трудовых династий и празднику Семьи, любви и верности.



В экспозиции представлены уникальные материалы о военных династиях Саранска и районов Мордовии. Общий стаж службы Родине каждой из них более сотни лет.

Здесь собраны фотографии, документы, личные вещи военных династий Потешкиных, Свербихиных, Искандяровых, Федоровых, военных строителей Григорькиных. Верно служат Родине не одно поколение семьи Исмаиловых, Крашенинниковых, Чернышевых -молодые представители этих династий стали ветеранами и участниками специальной военной операции.



Благодаря скрупулезному труду работников музея удалось найти уникальные документы из личных архивов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.



На открытии выступил ветеран органов государственной безопасности, активист ветеранского движения Ренад Искандяров. Он рассказал о своем отце Хайдяре Сабировиче, участнике советско-финляндской и Великой Отечественной войн. Отец служил фельдшером, был старшим лейтенантом медицинской службы. Хайдяр Сабирович Искандяров награжден орденами «Отечественной войны», «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией».

Также информацией о своих героических предках, участниках Первой мировой и Великой Отечественной войн, поделился ветеран СВО Андрей Чернышов.



Выставка «Времен связующая нить» в Мемориальном музее будет работать до 1 января 2025 года.