О достижениях Мордовии рассказали в новом выпуске альманаха «Время России»

Вышел в свет новый выпуск альманаха «Время России». В 126 публикациях приведены сведения о 230 резонансных событиях в жизни страны в январе-марте 2024 года. В центре внимания ежеквартального издания - программные выступления Владимира Путина, памятные даты и дни воинской славы, герои специальной военной операции, лучшие представители трудового сообщества, крупнейшие проекты, новейшая продукция оборонно-промышленного комплекса.



В новом выпуске издания рассказали о запуске в Мордовии современного производства кормов для домашних животных. Торжественный старт производства в п. Атяшево дали на полях выставки-форума «Россия. В техническом открытии завода приняли участие Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и Глава Республики Мордовия Артём Здунов.



«С открытием данного завода мы сделаем ещё один шаг к импортозамещению», - отметил в своей приветственной речи, обращенной к коллективу завода и гостям на стенде, Дмитрий Патрушев и пожелал коллективу предприятия: «В добрый путь!».



Площадь производства завода сухих кормов - более 13 000 м2, производственная мощность - 50 000 тонн в год. Предприятие оснащено ультрасовременным, преимущественно российским, оборудованием. Завод прошел аккредитацию на экспорт в страны Таможенного союза: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.



С содержанием выпуска альманаха «Время России» (2024, №1) можно ознакомиться по ссылке. Альманах издаётся некоммерческой организацией «Национальный центр трудовой славы» с 2012 года.