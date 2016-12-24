Экс-премьер Мордовии Владимир Сидоров по-прежнему останется в СИЗО

12 июля Ленинский районный суд Саранска по ходатайству следствия вновь продлил срок содержания под стражей экс-председателю Правительства РМ 62-летнему Владимиру Сидорову.

Напомним, что бывший высокопоставленный чиновник был задержан 19 марта 2024 года по подозрению в хищении путем мошенничества бюджетных денежных средств.

По данным следственных органов, в период с января 2013 года по март 2016 года Владимир Сидоров (тогда он работал вице-премьером - министром сельского хозяйства РМ) совместно с неустановленными лицами похитил путем мошенничества бюджетные средства. Ранее в деле фигурировала сумма в 279 миллионов рублей.

Похищенные деньги были предоставлены в качестве займов подконтрольным им обществам ООО «Знамя» и ООО «Алатырьзерноресурс» на пополнение оборотных средств. Денежные средства были использованы не по назначению, как предусматривалось договорами займа, а для погашения задолженности ООО Агрофирма «Мордовзерноресурс». Долговые обязательства по возвращению заемных денег указанными обществами не были исполнены.

В судебном заседании Владимир Сидоров возражал против дальнейшего его содержания под стражей. Адвокаты обвиняемого просили отказать в удовлетворении ходатайства следствия и избрать в отношении подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Суд, однако, встал на сторону следствия. При вынесении решения учитывалось в том числе и то обстоятельство, что Владимир Сидоров имеет многочисленные знакомства и связи в высших органах государственной власти республики и может воспрепятствовать производству по уголовному делу, оказывая воздействие на свидетелей и потерпевших с целью склонения их к даче выгодных ему показаний.

Срок содержания под стражей в отношении Сидорова суд продлил по 18.08.2024 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.