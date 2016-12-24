В Мордовии растет количество госзакупок у самозанятых

Одно из ключевых направлений национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» - поддержка самозанятых.

Почти 4,5 млрд рублей по России составил общий объем закупок у самозанятых, которые провели крупнейшие компании с госучастием в течение I полугодия 2024 года. В Мордовии зарегистрировано более 12 тысяч самозанятых, а сумма закупок за 6 месяцев превысила 3 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост суммы закупок составил 22%. За соблюдение обязательной правительственной 25-процентной квоты на закупки отвечает Корпорация МСП.

«Интерес самозанятых к участию в закупках в рамках 223-ФЗ растет. По итогам первых шести месяцев текущего года общий объем поставленных ими товаров и услуг составил почти 4,5 млрд рублей, увеличившись на 22% в сравнении с прошлогодним показателем. При этом число самозанятых-поставщиков выросло на 25% и превысило 5 тысяч, — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По его словам, наиболее востребованными в рамках закупок у самозанятых стали вспомогательные услуги, связанные с финансовым посредничеством и страхованием (1,26 млрд рублей). Далее следуют услуги в области творчества, искусства и развлечений (0,31 млрд рублей), профессиональные, научные и технические услуги (0,28 млрд), рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (0,27 млрд), а также специализированные строительные работы (0,26 млрд рублей).

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года.