В Рузаевке Аллею Славы на улице Куйбышева украсят туи, спиреи, гортензии и можжевельник

В Рузаевке в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» идет благоустройство Аллеи Славы на улице Куйбышева. Эта общественная территория стала победителем рейтингового голосования в прошлом году.

По проекту строители обновят ротонду, заменят брусчатку и асфальтовое покрытие. Установят новые скамейки, урны и ограждение. Особое внимание уделят озеленению. Липы, которые растут здесь уже много лет, продолжат радовать горожан. В дополнение к ним высадят еще более ста 100 деревьев и кустарников. На аллее появятся туи, спиреи, гортензии и можжевельник.

Особенностью общественной территории станет освещение, оно будет с подсветкой в цветах российского триколора. Фонарные столбы с одиночными светильниками изготовит из полимерных материалов один из резидентов ТОСЭР. На обновленной территории запланирован также монтаж системы видеонаблюдения.

Отметим, что в 2024 году победителем рейтингового голосования в Рузаевке стала Привокзальная площадь. К ее благоустройству планируют приступить в 2025 году.