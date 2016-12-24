Через «Госуслуги» в российские вузы и колледжи подали уже больше 2 миллионов заявлений

В вузах и колледжах нашей страны продолжается приемная кампания. Абитуриенты могут не только подать заявления практически в любое учебное заведение России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. О ходе кампании рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров, – сообщил он. – Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через «Госуслуги». Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение».

Дмитрий Чернышенко добавил, что прием заявлений в колледжи продолжится до 15 августа, но в тех из них, где останутся места, может быть продлен до 25 ноября.

Сервис «Поступление в вуз онлайн» оказался очень популярен в этом году. Об этом можно судить по статистике. Например, в первые часы приемной кампании было подано больше 16 тыс. заявлений, тогда как за аналогичный период прошлого года – в три раза меньше. Растущая востребованность сервиса связана с его удобством. Подать заявление онлайн можно всего за пару минут. Рекорд по скорости подачи зафиксирован в прошлом году – 1 минута и 3 секунды.

«Новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать прием на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всех концов страны. На платформе абитуриенты могут изучить предложения от потенциальных работодателей, а затем подать заявление на Госуслугах или прямо в приемную комиссию вуза», – поделился Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Кстати, в этом году количество бюджетных мест на целевое обучение было увеличено на 6%. А готовить кадры для ключевых отраслей экономики призван федеральный проект «Профессионалитет». Абитуриентов уже ждут 1 250 современных колледжей. Также в проекте участвуют больше 1800 предприятий из 79 регионов. Благодаря этому, студенты могут получить востребованные специальности и опыт работы на производстве.

«Сегодня мы можем уверенно сказать, что интерес к среднему профессиональному образованию становится трендом. Ребята с высоким средним баллом аттестата активно идут в колледжи и техникумы. Флагманом развития системы является федеральный проект «Профессионалитет». Непосредственное участие в разработке образовательных программ проекта принимает будущий работодатель, а также берет ребят к себе на практику с возможностью последующего трудоустройства. Абитуриенты могут направить документы несколькими способами, среди которых – через портал «Госуслуги». Что важно, в этом году услуга дополнена возможностью заключения договора о целевом обучении. В рамках текущей приемной кампании уже подано свыше 450 тыс. заявлений через портал «Госуслуги», в том числе в колледжи «Профессионалитета», – заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

А если абитуриент планирует связать свою жизнь с наукой, то выбрать будущую специальность можно с помощью навигатора по научным специальностям, созданного по нацпроекту «Наука и университеты». Он доступен на сайте наука.рф.